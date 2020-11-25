В СНГ появится Совет высших судов

https://static.news.ru/photo/d650ad72-2f24-11eb-8aac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Создание Совета председателей верховных (высших) судов государств-участников СНГ одобрили представители исполкома СНГ, Верховных Судов РФ, Казахстана, Киргизии, а также Высшего экономического суда Таджикистана и Кассационного Суда Армении. Предложение об образовании такого Совета было выдвинуто на заседании судей, прошедшем в формате видеоконференции.

Проект Соглашения об образовании такого Совета соответствует целям, задачам и принципам, предусмотренным Уставом СНГ. Его реализация обеспечит эффективность сотрудничества между высшими судами государств-участников СНГ, — сообщили в пресс-службе Верховного суда РФ.

Совет должен содействовать исполнению международных договоров и мер правового регулирования, совершенствовать механизмы оказания правовой помощи. В его рамках планируется обмен информацией о применении судами стран СНГ международных актов и национального законодательства, правил судопроизводства и организации деятельности судов.

Реализация этого решения повысит эффективность обмена опытом между государствами-участниками СНГ по вопросам модернизации гражданского, административного, арбитражного и уголовного судопроизводства, — подчеркнули в Верховном суде РФ.

Проект соглашения будет направлен в Исполком СНГ для организации его рассмотрения в государствах-участниках СНГ.

Как писал NEWS.ru, Россия поддерживает проект плана мероприятий по реализации стратегии экономического развития СНГ, сообщил российский премьер-министр Михаил Мишустин. Он напомнил, что стратегия на ближайшие 10 лет была утверждена весной. По его словам, документ разработан с учётом новых экономических реалий и направлен на укрепление позиции стран содружества на мировой арене, рост конкурентоспособности их экономик.

Он уточнил, что мероприятия охватывают весь спектр задач — от развития взаимной торговли и улучшения делового климата до активизации сотрудничества в сфере инноваций. Российский премьер добавил, что также учитывалась важность ускорения цифровизации экономик членов СНГ и общественных институтов, а пандемия коронавируса ещё раз подтвердила необходимость данной работы.