Мишустин прокомментировал проект плана по реализации стратегии развития СНГ

https://static.news.ru/photo/4c201f54-202c-11eb-aee7-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: government.ru

Россия поддерживает проект плана мероприятий по реализации стратегии экономического развития СНГ, сообщил российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Он напомнил, что стратегия на ближайшие 10 лет была утверждена весной.

И сегодня рассматриваем проект плана мероприятий по реализации её первого пятилетнего этапа. Россия полностью поддерживает проект плана мероприятий, — подчеркнул политик во время заседания глав правительств СНГ в режиме видеоконференции.

По его словам, документ разработан с учётом новых экономических реалий и направлен на укрепление позиции стран содружества на мировой арене, рост конкурентоспособности их экономик. Он уточнил, что мероприятия охватывают весь спектр задач — от развития взаимной торговли и улучшения делового климата до активизации сотрудничества в сфере инноваций.

Российский премьер добавил, что также учитывалась важность ускорения цифровизации экономик членов СНГ и общественных институтов, а пандемия коронавируса ещё раз подтвердила необходимость данной работы, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее Мишустин заявил, что экономическая активность в странах СНГ заметно снизилась. Причина тому — пандемия коронавируса и ряд политических факторов.