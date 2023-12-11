Марьинка наша: что это значит для ВС РФ, каковы следующие цели

Фото: РИА Новости

Тяжелейшие бои за Марьинку, находящуюся под Донецком, велись практически с начала СВО

СМИ и военные корреспонденты сообщают о том, что российские войска подняли над Марьинкой в Донецкой Народной Республике (ДНР) триколор. Эксперты отмечают, что это направление, наряду с Авдеевкой, входит в список наиболее важных в ходе спецоперации. В чем значимость этого города и как его взятие повлияет на дальнейшее развитие событий, разбирался NEWS.ru.

Что известно о взятии Марьинки

Военный корреспондент Александр Сладков написал в своем Telegram-канале, что в Марьинке у украинцев остались считаные часы, поскольку их выдавливают в сторону Георгиевки. За день до этого, 10 декабря, Telegram-канал Readovka сообщил, что российские военные установили флаг РФ в южной части Марьинки. Кадры поднятия российского триколора опубликовали военные корреспонденты Юрий Котенок и Александр Сладков.

Эту информацию подтвердил Telegram-канал «RT на русском» и сообщил, что российские военные закрепляются на занятых территориях и проводят разведку лесополосы, а также прилегающего населенного пункта Георгиевка. По информации канала, выявленные огневые точки ВСУ уничтожаются, а подразделения противника, отступившие из города, безуспешно пытаются сорвать ротацию российских войск атакой из минометов и гранатометов. При этом продолжаются бои неподалеку от Клещеевки.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости По данным журналистов, за ВСУ осталось не более двух домов у западной границы Марьинки

По данным журналистов, за ВСУ осталось не более двух домов у западной границы Марьинки, украинские войска возводят новые оборонительные рубежи в нескольких километрах к западу от города. Российские войска укрепляют свои позиции, невзирая на обстрел отступившего противника.

В начале декабря о том, что Марьинка перешла под контроль России, заявил боец 103-го полка 150-й дивизии ВС РФ. Ранее советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что ВС России начали продвижение в Марьинке, которую начали покидать подразделения ВСУ. Гагин отмечал, что о полном взятии города говорить рано.

Что о положении в Марьинке сообщает Минобороны РФ

Официального подтверждения взятия Марьинки от Минобороны РФ пока нет. Однако ведомство на протяжении нескольких дней сообщает об ожесточенных боях в этом направлении.

«На Донецком направлении грамотными действиями подразделений Южной группировки войск за сутки отражены восемь атак штурмовых групп 112-й бригады теробороны, а также 24-й механизированной, 79-й и 93-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Кирово, Марьинка и Победы Донецкой Народной Республики», — сообщили в ведомстве.

Там также отметили, что скопления живой силы ВСУ поражены в районах Артемовского, Красного, Клещеевки, Андреевки, Курдюмовки и Марьинки в ДНР.

Фото: МО Украины Эксперты указывают, что Марьинка в связке с Авдеевкой — ключ к победе

Почему все ждали взятия Марьинки

Марьинка в связке с Авдеевкой — ключ к победе, так как это два укрепленных района, которые поддерживают друг друга, за ними лишь голое пространство, заявил NEWS.ru военный корреспондент Александр Артамонов. Он напомнил, что российские военные давно пытаются занять Марьинку, а ВСУ направили туда все имевшиеся резервы.

«Наш флаг с утра висит под Каштаново. Это означает, что украинские военные туда уже не вернутся. Им придется отойти через Георгиевку аж до Курахова. Такой исход событий означает для них стратегический проигрыш», — подчеркнул Артамонов.

По его словам, положение у ВСУ «абсолютно бедственное», так как ВС РФ одерживают победы не только в Марьинке и Авдеевке, но и Артемовске, где ВСУ в последнюю неделю потеряли до 900 человек. Кроме того, они рискуют потерять господствующую высоту у Клещеевки, которая ставит под угрозу безопасность других населенных пунктов под контролем ВСУ.

«В принципе, там уже даже не мясорубка, а просто мясня. У Клещеевки находится стратегически важная высота. Если она перейдет под контроль российской армии, мы сможем установить огневой контроль вплоть до Краматорска, так как остается небольшое расстояние. Под такими обстрелами просто невозможно жить», — сказал Артамонов.

Фото: Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press Политологи отмечают, что моральное состояние ВСУ уже «ниже плинтуса»

Как давно ВС РФ бьются за Марьинку

Напомним, тяжелейшие бои за Марьинку, находящуюся под Донецком, велись практически с начала СВО. За это время населенный пункт превратился в сплошные руины. Поскольку бои за него идут уже давно, серьезно пострадала оборона ВСУ. Если в районе Авдеевки ВСУ располагают достаточным количеством сооружений, где можно разместить гарнизоны, то в непосредственной близости от Марьинки таких объектов, за исключением пары опорных пунктов, фактически нет. Еще одной проблемой для украинских военных стала нехватка резервов для укрепления обороны именно на этом участке, поскольку большие ресурсы ВСУ ушли на обеспечение обороны на Авдеевском направлении.

Куда российские военные будут двигаться дальше

Военкор Александр Сладков в своем Telegram-канале заявил, что российские военные вскоре могут двинуться через Георгиевку на Курахово.

Он уточнил, что после взятия Марьинки ВС России выдвинутся в сторону Курахово через Максимильяновку и Георгиевку. Курахово является крупным транспортным узлом Донбасса, который в настоящий момент находится под контролем Вооруженных сил Украины.

«Сейчас 150-я и 5-я мотострелковые дивизии добивают противника в Марьинке. Часы бьют последние часы для украинских военных в этом городе», — отметил Сладков.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru СМИ и военные корреспонденты сообщают о том, что российские войска подняли над Марьинкой триколор

Как потеря Марьинки отзовется в Киеве

Моральное состояние ВСУ уже «ниже плинтуса», заявил Артамонов. По его словам, российская армия намерена закрепить психологическое поражение ВСУ, чтобы они поняли, что выжить на фронте невозможно.

«Только в таком случае они покатятся обратно. Эффект мультипликатора будет, если они докатятся до Киева и поднимут президента Украины Владимира Зеленского на штыки. Это, конечно, пока еще надежда. Но воевать без боекомплектов под артиллерийским огнем и в чистом поле зимой едва ли возможно, они же не оловянные солдатики», — заключил собеседник NEWS.ru.

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