Лукашенко заявил, что Белоруссия без РФ определит, у кого покупать нефть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск сам определит у каких компаний будет закупать нефть, без помощи Москвы.
Мы тут определять будем. Почему вы должны определять? Мы деньги платим, мы проведем тендер, — заявил президент Белоруссии.
По его словам, ненормально, что нефть будут поставлять те, «кого там в Минэкономики России определят»,
С 1 января года российская нефть перестала поступать на белорусские НПЗ. Москва и Минск не смогли прийти к соглашению по условиям поставок в наступившем году.
21 марта премьеры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Сергей Румас провели телефонные переговоры, в которых подтвердили соглашения по сотрудничеству в нефтяной сфере.
NEWS.ru писал, что глава Белоруссии заявил, что Москва полностью поддержала новый вариант Минска по поставкам углеводородного сырья.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен