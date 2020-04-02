Лукашенко заявил, что Белоруссия без РФ определит, у кого покупать нефть

https://static.news.ru/photo/90c5d970-52b3-11e9-8c21-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск сам определит у каких компаний будет закупать нефть, без помощи Москвы.

Мы тут определять будем. Почему вы должны определять? Мы деньги платим, мы проведем тендер, — заявил президент Белоруссии.

По его словам, ненормально, что нефть будут поставлять те, «кого там в Минэкономики России определят», сообщает ТАСС.

С 1 января года российская нефть перестала поступать на белорусские НПЗ. Москва и Минск не смогли прийти к соглашению по условиям поставок в наступившем году.

21 марта премьеры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Сергей Румас провели телефонные переговоры, в которых подтвердили соглашения по сотрудничеству в нефтяной сфере.

NEWS.ru писал, что глава Белоруссии заявил, что Москва полностью поддержала новый вариант Минска по поставкам углеводородного сырья.