Лукашенко встревожили военные учения НАТО у границ Белоруссии

https://static.news.ru/photo/9995da60-df1f-11ea-86bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sgt. Timothy Hamlin/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил обеспокоенность увеличением вооружённого компонента на территории Литвы и Польши, где проводятся военные учения Североатлантического альянса.

Меня больше волнует ситуация, которая разворачивается на территории соседних с нами государств — в Польше и Литве. Там проходят военные учения натовских войск. Это тоже было бы ничего, но идёт эскалация и наращивание вооружённого компонента на этих территориях, — цитирует БелТА Лукашенко, выступившего 15 августа на совещании в Центре стратегического управления в Министерстве обороны РБ.

По его словам, ни он, ни белорусские военные не могут спокойно наблюдать за этим.

Ранее президенты РФ и Белоруссии поговорили по телефону. По словам Александра Лукашенко, с Владимиром Путиным была достигнута договорённость о том, что при первом же запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности республики в случае внешних военных угроз.

Также главы государств договорились продолжать регулярные контакты на разных уровнях и укреплять союзнические отношения, что в «полной мере отвечает коренным интересам братских народов России и Белоруссии».

Волнения в Белоруссии начались вечером 9 августа после того, как были объявлены предварительные результаты выборов президента, свидетельствовавшие о победе Лукашенко. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными. В первые дни протесты сопровождались жёсткими задержаниями. Известно по меньшей мере о двух жертвах. В дальнейшем градус напряжённости снизился, задержанных начали выпускать из изоляторов. В результате 14 августа стало самым мирным днём протестов, писал NEWS.ru.