Лукашенко: в НАТО создают военную группировку для захвата земель Белоруссии

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В НАТО создаётся военная группировка для захвата западных земель Белоруссии. Об этом на саммите лидеров стран ОДКБ заявил президент республики Александр Лукашенко.

Дело, цитирую, в исторической принадлежности белорусских земель Польше. Это заявляется уже в открытом режиме. Оказывается, там, где мы сегодня живём, нам не принадлежат земли. Ясно кому. В этом направлении и действуют, — цитирует БелТА главу государства.

Он добавил, что он, как президент, и белорусский народ не могут с этим согласиться.

Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он серьёзно обеспокоен наращиванием военного присутствия Соединённых Штатов Америки и НАТО на западных рубежах Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Политик отметил, что речь идёт в первую очередь о размещении дополнительного контингента США на территории Польши и планах Варшавы создать новые объекты военной инфраструктуры.

Между тем президент России Владимир Путин охарактеризовал обстановку в странах Организации Договора о коллективной безопасности, отметив, что она складывалась не без проблем. Он пояснил, что речь идёт о послевыборных событиях в Белоруссии, вооружённом конфликте в Нагорном Карабахе и внутриполитической ситуации в Киргизии, писал NEWS.ru.