Стало известно, какие темы Лукашенко хочет обсудить с Путиным Лукашенко заявил, что хочет обсудить с Путиным «тормозящие» сотрудничество моменты

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко и Владимир Путин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что на ближайшей встрече с российским лидером Владимиром Путиным планирует обсудить бюрократические моменты, «тормозящие» двустороннее сотрудничество. Об этом белорусский лидер рассказал на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, который находится с визитом в Белоруссии, передает РИА Новости. Лукашенко также отметил, что все проблемы, которые складываются сегодня в экономике двух стран, можно преодолеть.

Видим, что все проблемы, которые складываются сегодня в экономике — и в Беларуси, и в России, — преодолимы, мы стараемся их преодолевать. Есть определенные торможения, к сожалению, бюрократические. Мы об этом поговорим, это касается <...> в целом нашего сотрудничества с Россией. В ближайшее время встретимся с президентом России. Также обсудим эти вопросы, — сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко встретился с российским философом Александром Дугиным. Они обсудили историю России и Белоруссии, общие интересы государств, разговор продлился более двух часов. Лукашенко вспомнил, как в России «некоторые либерасты» смеялись над мнением, что главам двух стран придется стоять вместе спина к спине.

Дугин поблагодарил президента за приглашение, добавил, что является давним поклонником Белоруссии и политического курса Лукашенко. Он выразил свое почтение перед авторитетом, мужеством и «убежденной стойкостью» президента. Философ согласился, что страны вместе защищают «славянскую, русскую, белорусскую идею».