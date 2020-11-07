Лукашенко считает выборы в США «издевательством над демократией»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал выборы главы государства в Соединённых Штатах. По его словам, в США творится «издевательство над демократией.

Вы посмотрите, что творится с этими выборами [в США]. Это же позорище, издевательство над этой демократией, — сказал он при посещении БелАЭС.

Он отметил, что хочет посмотреть, как западные страны будут требовать от Вашингтона проведения новых выборов. По его словам, этого не будет, потому что власти других государств «побоятся», передаёт БелТА.

В Белоруссии почти три месяца продолжаются массовые акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Накануне бундестаг (парламент Германии) принял резолюцию, в которой постулируются непризнание итогов августовских выборов в Белоруссии и отказ в легитимности белорусскому президенту Александру Лукашенко.

6 ноября власти Европейского союза приняли решение о введении персональных санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Голосование на президентских выборах в США прошло 3 ноября. Официально его итоги пока не подведены. Разрыв между действующим президентом Дональдом Трампом и его оппонентом Джо Байденом составляет 39 голосов в пользу последнего, писал NEWS.ru.