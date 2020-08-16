Лукашенко считает, что белорусы не должны «губить» президентов

https://static.news.ru/photo/17969c9e-e07c-11ea-99a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если белорусы загубят первого президента страны, тогда они будут «губить» последующих. Глава государства уверен, что делать этого они не должны.

Я не вечный. Но если вы загубите первого президента, вы будете губить, как в соседних странах, всех остальных. Белорусы не должны этого делать, — заявил политик.

Он подчеркнул, что, возможно, некоторые его действия отличались жёсткостью, но «если бы не было жёсткости, не было бы страны», сообщает «Sputnik Беларусь».

8 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. На них в шестой раз победил действующий глава государства. Лукашенко занимает этот пост с 1994 года. По данным ЦИК страны, политик набрал 80,1%, его основная соперница Светлана Тихановская — 10,1%.

С 9 августа в стране начались массовые протесты. Люди выходят на улицы, поскольку считают, что результаты выборов были сфальсифицированы. К акциям протеста присоединились рабочие Минского завода колёсных тягачей (МЗКТ), Минский тракторный завод планирует уйти на забастовку 18 августа.

NEWS.ru писал, что Лукашенко заявил на встрече с рабочими МЗКТ о готовности передать свои полномочия после принятия на референдуме новой конституции страны.