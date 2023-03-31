Лукашенко: Россию вынудили включить Крым в свой состав

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Москва была вынуждена включить Крым в состав России из-за западной политики на Украине, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе послания белорусскому народу и Национальному собранию. Он назвал этот шаг чрезвычайной мерой.

В то время главным внешнеполитическим трендом после госпереворота на Украине стало вступление в НАТО и предложение Североатлантическому альянсу разместить его военные базы на территории Украины. Делалось это аккуратно — под видом тренировочных центров. Учитывая чрезвычайную угрозу безопасности, РФ вынуждена была пойти на чрезвычайные меры, включив в состав России Крым, без единого выстрела, — сказал Лукашенко.

Белорусский президент также считает, что причиной украинского кризиса стал госпереворот в стране, который привел к «чехарде во власти», коррупции, нищете, национализму и уничтожению того, что связано с советскими временами.

Лукашенко также заявил, что «бегал как собачонка» между президентами России и Украины в попытках остановить конфликт. По его словам, когда он понял, что ничего не получается, было принято решение увести белорусские войска с приграничной территории.