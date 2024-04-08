Лукашенко рассказал о желающих «захватить кусочек» у Белоруссии Лукашенко заявил об успехах в спасении Белоруссии от горячей войны

Фото: Пресс-служба Президента Республики Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что за рубежом хотят «кусочек захватить» от территории республики, пишет БелТА. По словам главы государства, такие попытки предпринимаются через СМИ. Он подчеркнул, что властям страны пока удается уберечь ее от горячей войны.

Идет информационная война, прежде всего, в СМИ. <...> Мы делаем все для того, чтобы уберечь страну от горячей войны. Пока нам это удается. Думаю, что мы сможем решить эту проблему — не допустить столкновения, как это было всегда на территории Белоруссии, — сказал Лукашенко, назначая министра информации Владимира Перцова замглавы президентской администрации.

Президент добавил, что в числе провокаторов является оппозиция за границей. Именно они просят у западных стран средства на распространение их идей в СМИ.

На что кураторы им говорят: «Ребята, в СМИ уже были, надо что-то погорячее». Типа московского этого «Крокус Сити [Холла]». Не дай бог, теракты. И вооруженное противостояние в Белоруссии, — подчеркнул он.

Ранее Лукашенко сообщил, что Белоруссия ведет подготовку на случай войны. Президент утверждает, что в республике готовят соответствующие подразделения войск, а армия запасается различными видами вооружений и техники.

