Китай выдал Белоруссии кредит на 3,5 млрд юаней (около $500 млн). Минск не скрывает, что обратился к Пекину после того, как в займе ему отказала российская сторона. Москва настаивает на том, что сможет выдать белорусским партнёрам очередной транш только после урегулирования вопроса об интеграции. Но, так как встреча президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко 7 декабря закончилась без прорыва, Белоруссия предпочла пойти другим путём.

О получении кредита от КНР сообщило Министерство финансов Белоруссии. Оно уточнило, что его выдал Шанхайский филиал Банка развития Китая, а сам кредит не привязан к конкретному проекту и может быть использован в любых целях, в том числе для погашения других займов, поддержания золотовалютных резервов и развития торговли между РБ и Россией.

Беспрецедентность этой сделки свидетельствует о новом уровне отношений Республики Беларусь и Банка развития Китая, повышении доверия китайских финансовых институтов к Республике Беларусь как надёжному заёмщику, — добавляется в сообщении белорусского Минфина.

В октябре министр финансов республики Максим Ермолович заявил, что его страна больше не ведёт переговоров с Россией о получении кредита в $600 млн. Тогда же появилась информация о диалоге с китайской стороной. Белоруссия изменила свою позицию по этому вопросу после того, как ничего не добилась от Москвы. В начале года Минск запросил у РФ кредит для того, чтобы иметь возможность до конца года исполнить свои обязательства на $3,2 млрд по другим займам. Но Россия поставила выдачу денежного транша в зависимость от прогресса по вопросу интеграции, которого за год так и не наметилось.

Белорусский политолог Алексей Дзермант в разговоре с NEWS.ru подтвердил, что Минск обратился к китайским банкам из-за сложностей с получением кредита от России.

В каком-то смысле это можно назвать политическим решением. В последнее время были некоторые проволочки с кредитами, которые шли из РФ. В своё время Лукашенко заявил, что мы не будем просить на коленях эти кредиты и будем искать другие источники. В этом контексте и стоит рассматривать китайский источник: Беларусь, очевидно, не устраивают условия, на которых в последнее время выдавались кредиты с российской стороны. У Китая уже давно установились хорошие отношения с Беларусью, как политические, так и экономические. Речь идёт в том числе о личных отношениях Си Цзиньпина (главы КНР. — NEWS.ru) и Лукашенко. Финансово-кредитные отношения с Китаем у нас развиты давно. Особенность последнего кредита — это то, что он, по сути, пойдёт на погашение текущих обязательств перед Россией. То, что Китай пошёл навстречу Минску, сигнализирует о высокой степени политического доверия. Алексей Дзермант белорусский политолог белорусский политолог

Специалист добавил, что у Минска, скорее всего, не возникнет проблем с выплатой китайского кредита.

Беларусь — дисциплинированный плательщик по кредитам, у российской стороны не было к этому нареканий, поэтому способность республики рассчитаться с долгами не вызывает сомнений, в том числе у международных организаций, — подчеркнул Алексей Дзермант.

В Москве 7 декабря состоялись переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко, главной целью которых было подписание дорожных карт по дальнейшей интеграции Союзного государства. Продлившаяся дольше запланированного встреча в публичном плане окончилась только выступлением главы Минэкономразвития РФ Максима Орешкина длиной меньше минуты. На нём он заявил, что позиции сторон по нефти и газу сблизились, но, очевидно, всё ещё не совпадают. Шанс в очередной раз обсудить сложные вопросы у лидеров будет 20 декабря на неформальном саммите СНГ.

Владимир Путин и Александр Лукашенко president.gov.by

Между тем именно нефтегазовые трения мешают дальнейшей интеграции. Как указывали эксперты NEWS.ru, несмотря на громкие заявления о согласовании большей части дорожных карт, самому главному вопросу — созданию наднациональных органов управления — мешает нежелание Лукашенко идти на уступки.