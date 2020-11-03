Лукашенко присвоил новые звания главе КГБ

Министерство обороны Азербайджана опубликовало видео уничтожения двух боевых танков Т-72 Вооружённых сил Армении в Нагорном Карабахе.

Как отметили в ведомстве, армянская бронетехника была уничтожена 3 ноября во время столкновений на Ходжавендском направлении. Азербайджанским военным удалось заставить танковое подразделение отступить с поля боя, после чего две боевые...