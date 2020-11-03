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Лукашенко присвоил новые звания главе КГБ

21:20, 03 ноября 2020

Председатель КГБ Белоруссии получил от президента страны Александра Лукашенко звание генерал-лейтенанта.

Очередное воинское звание генерал-лейтенанта присвоено председателю <...> Комитета государственной безопасности Ивану Тертелю, — говорится на сайте главы государства.

Аналогичное звание получили председатель Пограничного комитета Анатолий Лаппо и министр обороны Виктор Хренин.

Ранее начальник отдела следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек заявил, что в стране разыскиваются группы, прошедшие диверсионную подготовку.

В Белоруссии третий месяц продолжаются протесты, начавшиеся после объявления итогов президентских выборов. Их участники считают, что действующий глава государства Александр Лукашенко выиграл лишь благодаря грубым фальсификациям, а настоящим победителем является Тихановская. Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и задержаниями.

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