Лукашенко оценил идею референдума о смертной казни

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил возможность проведения в будущем референдума по вопросу о смертной казни. Он предположил, что большинство жителей республики выскажутся против отмены высшей меры наказания, сообщает БелТА.

Разброс по смертной казни большой. Это действительно так. Если мы сейчас поднимем этот вопрос... Всё-таки я думаю, что большинство за сохранение, — сказал белорусский лидер.

По его словам, он неоднократно слышал упрёки Запада в свой адрес из-за того, что Белоруссия является единственной страной в Европе, которая не отменила смертную казнь или не ввела на неё мораторий. Лукашенко подчеркнул, что не стал запрещать высшую меру, поскольку за её сохранение высказался народ. Он также предположил, что подписание указа о запрете казни не отразилось бы на его рейтинге.

Ранее с предложением референдума по вопросу о смертной казни выступил председатель Конституционного суда Белоруссии Пётр Миклашевич. При этом он отметил, что сейчас для него время ещё не настало. Предварительно необходимо провести социологические исследования, разъяснительную работу и проверить, готово ли общество к подобным ответственным решениям.