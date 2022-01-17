Лукашенко назвал сроки совместных военных учений с Россией

Совместные учения Вооружённых сил Белоруссии и России планируется провести в феврале. Об этом заявил на совещании президент Белоруссии Александр Лукашенко, слова которого приводит БелТА. Лукашенко уточнил, что целью учений должна стать отработка возможного противостояния со стороны Прибалтики, Польши и Украины.

Как доложил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, точная дата учений ещё определяется, но сами манёвры должны начаться в феврале. Лукашенко отметил, что учения должны пройти на западной и южной границах республики.

Мы учения планировали начать в феврале. Точную дату определяйте, сообщайте, чтобы нас не упрекали, что мы тут с бухты-барахты какие-то войска стянули, чуть ли не воевать собираемся, — сказал Лукашенко.

4 ноября 2021 года президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали постановление Высшего госсовета Союзного государства о Военной доктрине. Документ входит в число основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы. Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев пояснил, что принятие документа обусловлено изменением военно-политической обстановки в регионе, возникновением новых угроз и вызовов для России и Белоруссии, а также беспрецедентным давлением на них.