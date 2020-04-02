Лукашенко назвал панику главной опасностью коронавируса

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Белорусы на фоне распространения коронавируса требуют ввести в стране карантин. На сайте change.org создана петиция, в которой говорится, что власти игнорируют пандемию и неверно информируют жителей.

Авторы обращения отмечают, что число заражённых занижают, чтобы «не портить статистику и не наводить панику», при этом, по их данным, «врачи работают на износ, не хватает оборудования и аппаратов ИВЛ»....