Страны СНГ

Лукашенко назвал панику главной опасностью коронавируса

13:16, 03 апреля 2020
Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: Alex Halada/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Коронавирусный психоз» принесёт много опасных последствий, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он призвал сограждан не поддаваться панике, заверив, что власти принимают все необходимые для борьбы с пандемией меры.

По словам Лукашенко, именно паника является главной опасностью инфекции, передаёт БелТА.

Что надо делать мы знаем, — сказал белорусский лидер в ходе рабочей поездки в Смолевичский район.

Лукашенко заявлял, что справиться с COVID-19 помогут употребление жирной пищи, в частности сливочного масла, а также занятия спортом и прогулки на свежем воздухе, писал NEWS.ru.

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