Лукашенко назвал панику главной опасностью коронавируса

«Коронавирусный психоз» принесёт много опасных последствий, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он призвал сограждан не поддаваться панике, заверив, что власти принимают все необходимые для борьбы с пандемией меры.
По словам Лукашенко, именно паника является главной опасностью инфекции,
Что надо делать мы знаем, — сказал белорусский лидер в ходе рабочей поездки в Смолевичский район.
Лукашенко заявлял, что справиться с COVID-19 помогут употребление жирной пищи, в частности сливочного масла, а также занятия спортом и прогулки на свежем воздухе, писал NEWS.ru.
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