Лукашенко напомнил об итогах «прихватизации»

https://static.news.ru/photo/1458d772-d640-11ea-88cd-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что оппозиционные политики хотят распилить и «прихватизировать» с помощью реформ государственную собственность. Об этом он заявил в ходе послания народу и парламенту, которое транслировалось в YouTube.

Лукашенко также напомнил, что страна уже сталкивалась с приватизацией и этот опыт был негативным. Как напомнил президент, после этого госпредприятия попали в лапы «дельцов, сидящих за границей и не имеющих никакой ответственности».

По мнению Лукашенко, реформы нужно проводить только «от людей и стремиться принести им пользу». Белорусский путь реформ — терпеливый и вдумчивый. При этом бездумная приватизация госпроизводств приведёт к социальным взрывам.

Помимо этого, Лукашенко считает, что государство должно остаться социальным, так как это заложено в генетический код белорусов. Также, по мнению президента, в генетический код белорусов заложена именно социальность государства и таковым оно должно остаться.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа, однако эта предвыборная кампания уже стала самой скандальной за всю историю страны. По Белоруссии прокатилась череда скандалов, арестов оппозиционеров и массовых протестных митингов против Лукашенко, который собирается идти уже на шестой срок.

Главной его конкуренткой стала Светлана Тихановская, которая идёт на выборы вместо своего арестованного мужа — оппозиционера и блогера Сергея Тихановского. В качестве кандидатов также зарегистрированы экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев.

Как писал NEWS.ru, ранее Лукашенко дал обещание провести честные выборы и исключить любую возможность фальсификаций и подтасовок.