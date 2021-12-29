Лукашенко и Путин подтвердили планы провести совместные учения в Белоруссии

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на переговорах после саммита СНГ подтвердили планы провести в феврале-марте 2022 года совместные военные учения. По мнению белорусского лидера, учения пойдут на пользу отношениям обеих стран, пишет РИА Новости. Точные даты манёвров позже согласуют военные обоих государств.

Лукашенко отметил, что Россия сейчас рассматривает его предложения провести учения на территории Белоруссии.

Мы проведём в начале года, там военные согласуют, в марте, феврале, не знаю, когда они решат, — сказал Путин.

Ранее Александр Лукашенко поблагодарил Владимира Путина за поддержку страны в трудное санкционное время. Он также выразил признательность российской стороне за поддержку кооперации в авиастроении и предложил продолжить сотрудничество в обороной сфере. Он отметил, что страны Запада продолжают «душить» Белоруссию санкциями. По мнению Лукашенко, эти ограничительные меры «никому не нужны».

Накануне оба лидера поучаствовали в неформальном саммите глав стран СНГ. Мероприятие было приурочено к 30-летию Содружества. Участие в мероприятии также приняли лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.