Лукашенко готов передать свои полномочия после принятия новой конституции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на Минском заводе колёсных тягачей (МЗКТ) заявил о готовности передать свои полномочия после принятия на референдуме новой конституции.
Массовые протесты проходят в Белоруссии уже более недели. На улицы городов выходят люди, не согласные с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко.
По данным Центризбиркома, за действующего лидера проголосовали 80,1% избирателей, а за Светлану Тихановскую — 10,1%. Митингующие уверены, что эти результаты были сфальсифицированы.
Ранее Лукашенко заявил, что сейчас ведётся работа над третьим вариантом конституции страны. Два предыдущих белорусский лидер отверг, писал NEWS.ru.
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