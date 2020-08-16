Лукашенко готов передать свои полномочия после принятия новой конституции

https://static.news.ru/photo/df25702c-e078-11ea-bddd-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на Минском заводе колёсных тягачей (МЗКТ) заявил о готовности передать свои полномочия после принятия на референдуме новой конституции.

Массовые протесты проходят в Белоруссии уже более недели. На улицы городов выходят люди, не согласные с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко.

По данным Центризбиркома, за действующего лидера проголосовали 80,1% избирателей, а за Светлану Тихановскую — 10,1%. Митингующие уверены, что эти результаты были сфальсифицированы.

Ранее Лукашенко заявил, что сейчас ведётся работа над третьим вариантом конституции страны. Два предыдущих белорусский лидер отверг, писал NEWS.ru.