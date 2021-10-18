Лукашенко допустил попытку революции перед референдумом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил возможность очередной попытки революции во время проведения конституционного голосования, передаёт БелТА. Референдум по проекту новой конституции власти республики планируют провести в феврале 2022 года.

Обратите внимание: ситуация остаётся напряжённой. Дата очередной попытки революции — период проведения конституционного референдума, — сказал Лукашенко.

Многие жители Белоруссии уверены, что в результате прошедших в стране президентских выборов 9 августа 2020 года победила политический оппонент Лукашенко Светлана Тихановская, а глава государства набрал 80,1% голосов благодаря фальсификациям. В стране тогда прошли массовые протесты.

Для разгона активистов силовики применяли спецсредства и технику, на протестах погибли несколько человек. Участники акций координировали действия, в частности, через Telegram-каналы и чаты. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил о пройденном пике протестов и стабилизации ситуации. Против ряда лидеров оппозиции были возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путём и покушении на теракт.

Ранее власти Белоруссии признали экстремистским Telegram-канал «Светлана Тихановская». За подписку на каналы, признанные экстремистскими, гражданам страны грозит уголовная ответственность и тюремные сроки.