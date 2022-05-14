Лукашенко проведёт переговоры с Путиным в Москве Лукашенко 16 мая прибудет в Москву на саммит ОДКБ

Александр Лукашенко / Фото president.gov.by

Белорусский президент Александр Лукашенко 16 мая прилетит в Москву, где примет участие в саммите ОДКБ, сообщила пресс-служба белорусского лидера. В повестке визита также переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Российскую Федерацию. В Москве 16 мая глава государства примет участие во «Встрече лидеров» стран ОДКБ. Мероприятие приурочено к 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания Организации, — говорится в сообщении на сайте администрации президента.

Лукашенко ранее рассказал об открытых и дружеских отношениях, которые сложились у него с российским коллегой Владимиром Путиным. По его словам, диалог между двумя президентами во время обсуждения тех или иных вопросов остаётся открытым и честным и они не допускают между собой наглости или хамства. Кроме того, Лукашенко назвал Путина «большим братом».