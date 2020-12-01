Лавров оценил процесс обмена пленными в Карабахе

https://static.news.ru/photo/67ae3d3e-33e4-11eb-a03a-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: МИД России/flickr.com

Россия не видит, что обмен военнопленными и телами погибших в Нагорном Карабахе преднамеренно затягивается, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

При этом министр заявил, что присутствуют объективные сложности, которые, как он надеется, будут решаться в скором порядке.

Учитывая рельеф местности и то, как военные действия развивались, сразу по их прекращении очень трудно было заниматься этими вопросами, тем более в отсутствие чётких списков тех, кто считается пропавшими без вести, — отметил он.

Лавров выразил надежду, что процесс ускорится с подключением специалистов из профильной международной структуры (МККК). Он добавил, что российские миротворцы также будут оказывать содействие в меру своих возможностей, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, власти Азербайджана находятся в постоянном контакте с руководством российского миротворческого контингента по вопросу пропавших в Нагорном Карабахе военнослужащих. Об этом сообщается в заявлении государственной комиссии по делам пленных и пропавших без вести граждан.