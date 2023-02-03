Лавров без шуток: Молдавия перестала говорить вслух о НАТО Сравнение Молдавии с Украиной из уст российского министра прозвучало для жителей страны пугающе

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время интервью генеральному директору медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву

Заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Молдавии уготована роль «новой Украины», в Кишинёве, похоже, мало кого оставило равнодушным. Эмоции последовали разнообразные: от недовольства до тревоги. Молдавские власти назвали заявление оскорбительным. Оппозиция не преминула высказать в их адрес упрёк: «Доигрались?». Эксперты напомнили о нейтральном статусе Молдавии, который исключает как вступление в НАТО, так и в ОДКБ. Но в целом молдавское общество сомневается, что властям страны во время противостояния между Западом и Россией удастся долго оставаться над схваткой.

Внешнеполитическое ведомство России традиционно не жалует президента Республики Молдова (РМ) Майю Санду. В конце прошлого года, после утверждений официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о «вранье Санду» послу РФ даже вручили в молдавском МИД ноту протеста. Ныне Кишинёв ограничился официальными заявлениями, хотя министр Лавров, по сути, повторил прежние высказывания Захаровой, что Молдавии Запад уготовил роль «новой Украины», а Санду «рвется в НАТО» и готова к объединению Молдавии с Румынией.

Вице-премьер РМ Нику Попеску подчеркнул, что Кишинёв не приемлет подобный тон «в отношениях между двумя государствами».

И в то же время совершенно ясно, чего хочет население Республики Молдова. Граждане хотят демократическую, процветающую европейскую страну, где искоренена коррупция, страну, вступающую в Евросоюз. Президент Майя Санду имеет прямой мандат от граждан. Наши граждане хотят продолжения европейского пути, хотят жить в демократической, функциональной, некоррумпированной системе, хотят сохранить мир на территории нашей страны, — заявил Нику Попеску в эфире TVR Moldova.

Молдавская оппозиция посчитала заявления Лаврова «серьёзным предупреждением» официальному Кишинёву.

Это уже не шутки и не догадки. Все серьёзно, — написал в своём Telegram-канале депутат парламента РМ от Партии социалистов Богдан Цырдя.

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press Молдавский политолог Богдан Цырдя

Продолжая тему банкротства прозападных руководителей Молдавии, депутат-социалист опубликовал информацию «Комсомольской правды в Молдове» о том, что самым популярным политиком жители РМ во время опроса назвали Владимира Путина. Но читатели, судя по комментариям в Telegram-канале KP.MD, не смогли установить из сообщения, кто и где провёл такой опрос.

Эксперты обратили внимание, что критика Москвы в адрес президента Майи Санду усилилась сразу после июня 2022 года, когда главы европейских стран предоставили Молдавии статус страны — кандидата на вступление в Евросоюз фактически в одном пакете с Украиной. Евроинтеграция исключает дальнейшее членство Кишинёва в СНГ, от которого молдавские власти всё же формально не спешат отказываться. Обвинения МИД РФ в том, что «Санду рвётся в НАТО», скорее всего, направлены на повышение политического градуса. Но в Кишинёве не согласны, что в стране открыто поднимается вопрос о присоединении к евро-атлантической организации.

Ни один из высших руководителей Молдовы не делал заявлений, что страна вступает в НАТО, отказываясь от нейтралитета, — заявил NEWS.ru директор кишиневского Института эффективной политики Виталий Андриевский. — Президент и министр иностранных дел в прежних интервью говорили, что в обществе идёт дискуссия, является ли нейтралитет нашим спасением или же нам следует искать другие варианты. Слово НАТО никто из них не произносил. Согласно логике, они же могли, в принципе, иметь в виду под вариантами не только НАТО, но и ОДКБ?

Политолог Андриевский подтвердил, что молдавское общество на самом деле активно размышляет о статье 11-й конституции, которая называется «Республика Молдова — нейтральное государство». Как показывают различные опросы, большинство жителей страны остаются приверженцами нейтралитета. Но другая часть общества полагает, что нейтралитет не сможет уберечь РМ от внешней угрозы, поэтому нужен «какой-то спасательный зонтик».

Особая тема — это сотрудничество Молдовы с НАТО, которое не означает ещё вступления, — продолжает Виталий Андриевский. — Оно началось в 1992 году. Затем президент Молдовы Владимир Воронин (лидер Партии коммунистов Молдавии. — NEWS.ru) в годы своего правления дал заметный стимул к сотрудничеству республики с НАТО (в 2006 г. Кишинёв утвердил индивидуальный план партнёрства Молдова — НАТО, предусматривающий реформы системы безопасности страны и перевод её армии на стандарты НАТО. — NEWS.ru). Но в этом нет ничего удивительного, поскольку мы помним, что и Москва когда-то активно сотрудничала с НАТО, президент Путин говорил о возможном вступлении РФ в организацию, Дмитрий Рогозин представлял свою страну в штаб-квартире организации в Брюсселе.

Фото: Israel Fuguemann/Keystone Press Agency/Global Look Press Демонстрация в Кишиневе

В пылу взаимных обвинений Москва и Кишинёв упускают, что ни одна постсоветская республика, кроме балтийских стран, ещё не вступила в НАТО и, как отмечают эксперты, пока не имеет шансов. В организацию не принимают без выполнения определённых требований. Страна должна иметь финансовые ресурсы для внесения своего вклада в развитие безопасности, придерживаться демократических принципов, то есть иметь не только соответствующую форму правления, но и демонстрировать толерантность в отношении неформальных объединений, в том числе сексуальных меньшинств.

К требованиям НАТО должно быть адаптировано законодательство принимаемого государства. Ратифицируют протокол о членстве претендента по отдельности все 30 стран — участниц Альянса. На примере вступления в организацию Швеции и Финляндии хорошо видно, насколько это непростая процедура. Возникшие переговоры с кандидатами, какие, к примеру, повела Анкара со Стокгольмом, могут если не перечеркнуть их попытку войти в организацию, то уж точно затянуть время вступления на годы.

Не следует забывать, что у Молдавии остаются территориальные проблемы, несмотря на то, что в уставе НАТО нет прямого запрета на принятие в свой состав таких государств, отметил в беседе с NEWS.ru экс-депутат парламента РМ, политолог Николай Паскару.

НАТО и Евросоюзу страны с такими проблемами не нужны. Да и мы дорожим своим нейтралитетом. Наша страна вообще могла бы стать площадкой для переговоров между конфликтующими государствами. Кишинёвские политики, говоря о вступлении в НАТО, лишь размышляют вслух под впечатлением боевых действий в соседней стране. Простые молдаване хотят жить в мире, не стремятся в военные блоки. Мне кажется, что министр Лавров слышит только мнение официальных лиц, а не наших простых людей. Но молдавские политики ещё не переходили красных линий в отношении РФ. Дебаты между странами закончатся, и мы пойдём дальше вперёд. На этом пути есть немало шансов добиться взаимопонимание между Москвой и Кишинёвом. Только к заявлениям надо будет впредь относиться осторожно. Не буду скрывать, что слова Лаврова в нашем обществе посеяли тревогу, — заключил молдавский политолог.

Эксперты напоминают, что принцип нейтралитета стал утверждаться в Молдавии, когда страна на практике осуществляла разнообразную внешнюю политику. Например, даже президенты из левого политического лагеря, такие как Пётр Лучинский, Владимир Воронин, Игорь Додон, пытались маневрировать между Западом и Россией. Майя Санду, придя к власти в декабре 2020 года, покончила с такой внешней политикой. Кишинёв открыто провозгласил курс на евроинтеграцию, сведя работу в СНГ до формального минимума. Поэтому Кремль потерял веру в нейтралитет Молдавии. В обычные времена он мог бы закрыть глаза на этот факт, но в период тяжёлого противостояния с Западом даже дипломаты из Москвы срываются на жёсткие, не всегда дипломатичные формулировки в адрес «постсоветских партнёров».