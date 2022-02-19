Кулеба: отказ Украины от ядерного оружия был ошибкой

Ликвидация Киевом запасов ядерного оружия в связи с подписанием Будапештского меморандума была ошибкой, заявил в эфире CBS министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. США и Великобритания, по его словам, должны были гарантировать украинской стороне безопасность.

Учитывая тот факт, что мы отказались от нашего ядерного арсенала, а гарантии безопасности, которые нам были даны, не сработали, я думаю, что некоторые страны должны чувствовать ответственность за это, — подчеркнул глава украинского МИД.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что потребовал созвать для переговоров участников Будапештского меморандума по обеспечению безопасности. Данный документ предполагает в числе прочего отказ от неядерного статуса Украины. Своё заявление украинский лидер сделал на Мюнхенской конференции по безопасности.

Будапештский меморандум был подписан в 1994 году Украиной, Россией, США и Великобританией. Согласно этому меморандуму, Киев, унаследовавший после распада СССР значительный ядерный арсенал, ликвидировал его и присоединялся к Договору о нераспространении ядерного оружия.