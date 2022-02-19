Зеленский пригрозил пересмотреть меморандум об отказе от ядерного оружия

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о созыве для переговоров участников Будапештского меморандума по обеспечению безопасности. Документ предполагае в числе прочего отказ от неядерного статуса государства. Своё заявление украинский лидер сделал на Мюнхенской конференции по безопасности, его слова приводит РИА Новости.

Я инициирую консультации в рамках Будапештского меморандума. Созвать их поручено министру иностранных дел. Если они снова не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для нашей страны, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение, — сообщил Зеленский.

Будапештский меморандум был подписан в 1994 году Украиной, Россией, США и Великобританией. Согласно этому меморандуму Киев, унаследовавший после распада СССР значительный ядерный арсенал, ликвидировал его и присоединялся к Договору о нераспространении ядерного оружия.

При этом Москва, Лондон и Вашингтон обязались гарантировать Киеву безопасность.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов заявил о том, что Украине необходимо больше оружия от партнёров. По его словам, масштабы поставок вооружения на Украину нельзя сопоставить с объёмами, направляемыми партнёрами в другие страны. При этом он подчеркнул, что «даже за это большое спасибо».