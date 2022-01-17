Украине необходимо больше оружия от партнёров. Такое заявление сделал секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов в интервью сайту Телевизионной службы новостей (ТСН). По его словам, масштабы поставок вооружения на Украину нелья сопоставить с объёмами, направляемыми партнерами в другие страны.

Я сейчас не могу назвать виды этого оружия. Естественно, оно существует. То, что нам нужно, передали список нашим партнёрам. Они нам его передают. У нас есть большое желание, чтобы его было гораздо больше. Мы понимаем масштабы поставок другим странам, и по сравнению с тем, что мы имеем — это неадекватный ответ, — сказал Данилов.

При этон он подчеркнул, что «даже за это большое спасибо».

По словам Данилова, у Киева имеются расчёты относительно того, что России для контроля украинской территории требуется не менее 1,5 млн военных. При этом в случае агрессии на Украине за оружие взяться готовы не менее пяти миллионов граждан в первую же неделю после нападения, считает секретарь СНБО.

Ранее киевский публицист Сергей Грабовский заявил о том, что украинские власти планомерно разваливали флот, и сейчас страна не в состоянии защититься от ударов с моря. Ответственность за это он возложил, в частности, на нынешнего президента страны Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко.