Кто хочет опять «взорвать» Карабах

На встрече с главой Европейского совета Шарлем Мишелем исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил о том, что Азербайджан вновь готовит агрессию против его страны. При этом политик снова сослался на некие инциденты на армяно-азербайджанской границе.

Пашинян не в первый раз активно играет на приграничных противоречиях, которые напрямую произрастают из неопределённости границ, которые Еревану было недосуг делимитировать. Контролируя Карабах, который все 30 лет оставался международно признанной территорией Азербайджана, армянские политики мало интересовались обозначением реальной общепризнанной границы с соседями, которая по своей сути оставалась ещё условной советской административной. Теперь Ереван тянет время, не спешит прийти к приграничному компромиссу, а значит, официально до сих пор не признаёт целостности уже азербайджанской территории.

Между тем в Ереване активно обвиняют Баку в нарушении того, чего фактически не существует, приписывая соседям агрессивные планы. Более того, играя на этих эпизодах, Пашинян уже апеллирует к гарантиям Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), поскольку якобы под угрозой находится уже территориальная целостность самой Армении. А потому союзные силы должны вмешаться в подогреваемый конфликт. Это не просто попытка подставить Россию, подорвать её авторитет как гаранта прекращения недавней войны, но и стремление втянуть РФ в прямые военные действия, которые могли бы обернуться противостоянием с Турцией и её союзниками. А значит, в войну, способную зажечь весь Кавказ по обе стороны хребта. И даже найти отголоски на Ближнем Востоке.

Никол Пашинян и Шарль Мишель primeminister.am

В ходе недавнего визита Пашиняна в Москву и его встреч с Владимиром Путиным и Сергеем Лавровым немало было сказано о необходимости скорейшей делимитации границы, завершения обмена пленными, открытия всех коммуникаций, передаче Азербайджану карт минных полей, установленных в Карабахе армянскими солдатами. И таким образом, как полагают в Москве, были бы созданы предпосылки для заключения всеобъемлющего мирного договора. А это уже ключ к экономическому развитию региона, превращению его в важный логистический хаб, транспортный узел. Важный и для России, и для Ирана, и для Турции, и даже для Китая.

Но, к сожалению, в Ереване всё чаще апеллируют к возобновлению переговоров на площадке Минской группы ОБСЕ, которая, однако, не позволила с 1992 года найти мирное решение карабахского конфликта и фактически санкционировала длительные и бесплодные переговоры о переговорах. Но, видимо, неслучайно в ходе недавнего визита за океан министра иностранных дел Франции Жана-Ива Ле Дриана французские и американские дипломаты решительно высказались за возвращение Армении и Азербайджана за переговорный стол Минской группы.

Такой настрой понятен. Обе страны являются наравне с Россией сопредседателями Минской группы и в её реанимации видят путь к активному политическому возвращению в регион и нейтрализации там влияния РФ, которая исходит из необходимости выполнения трёхстороннего соглашения, заключённого 10 ноября 2020-го. И его трёхстороннего подтверждения в январе года нынешнего.

При этом даже возможные контакты под эгидой ОБСЕ не должны исключать скрупулезного выполнения договоров, остановивших войну. Но у западных стран свой специфический взгляд на регион. Недаром тот же Ле Дриан осудил атаки российской и сирийской армий на террористов, окопавшихся в провинции Идлиб. Для Запада инспирация нестабильности, хаоса — любимое занятие, позволяющее увеличивать зону глобального контроля. И вдвойне удивительно, что некоторые армянские политики бросаются поддерживать западные инициативы, полагая, что Минская группа позволит задним числом что-то пересмотреть из числа уже взятых в ноябре обязательств. Вот только попытка ревизии заключённых соглашений — это путь в никуда.