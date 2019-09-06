https://static.news.ru/photo/2877e26a-d1a1-11e9-bd45-fa163e074e61_660.jpg Михаил Шеремет Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет предложил отдать задержанные в России украинские корабли Киеву в качестве жеста доброй воли или обменять их на российские суда.

Мы должны сделать всё возможное, чтобы обнулить ситуацию в отношениях между нашими странами и не позволить претворить в жизнь воинствующий сценарий, который писал предшественник Зеленского на президентском посту, разыгрывая провокацию в Керченском проливе, — рассказал РИА Новости парламентарий.

По словам Шеремета, страны могут принять взаимовыгодные меры. Депутат вспомнил о крымском сейнере «Норд», удерживаемом Украиной. Это судно, по мнению Шеремета, может быть частью обменной сделки.

Три корабля ВМС Украины были задержаны после незаконного захода в территориальные воды России в ноябре 2018 года.

Как сообщал News.ru, 7 сентября произошёл ранее неоднократно срывавшийся и откладывавшийся обмен заключёнными между Россией и Украиной. Среди выданных Киеву лиц были и моряки с задержанных в Керченском проливе судов.