Кравчук признался, что у Киева нет плана по урегулированию в Донбассе

https://static.news.ru/photo/5527d824-832f-11eb-817f-96000091f725_660.jpg Леонид Кравчук Фото: Volodymyr Tarasov/Global Look Press

У Украины на данный момент нет готового плана по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом рассказал глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу, бывший президент страны Леонид Кравчук.

План разработан Германией, Францией, доработан Украиной и сейчас находится на изучении в России. То есть плана нет. Есть предложения. Чтобы план был, под ним должна поставить подпись и Россия, — сказал Кравчук в интервью украинскому «5 каналу».

Ранее руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Киев доработал проект мирного урегулирования ситуации в Донбассе. По его словам, документ предложили Париж и Берлин, теперь его должны одобрить в Москве. Политик назвал пункты, содержащиеся в тексте, «очень мощным шагом» со стороны Франции и Германии. По его мнению, через неделю-две, на видеоконференции в «нормандском формате», план должен стать «предметом мощного обсуждения».

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва не получала новый план урегулирования в Донбассе, о создании которого заявила Украина. Кремлю также не поступало по дипломатическим каналам предложений организовать двусторонние контакты лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Как писал NEWS.ru, Россия предостерегает украинские власти от дальнейшей эскалации в Донбассе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она добавила, что российская сторона призывает Киев прекратить выдумывание новых документов и договорённостей и сосредоточиться на выполнении Минских соглашений.