https://static.news.ru/photo/00924828-287a-11ea-82f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: emer.gov.kz

По данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, в числе погибших при крушении самолёта Bek Air в районе посёлка Кызыл Ту в Алматинской области оказался капитан воздушного судна.

На борту самолёта находились пять членов экипажа, среди них капитан воздушного судна — Муратбаев Марат Ганиевич. Он погиб, — передаёт «Интерфакс-Казахстан».

В министерстве уточнили, что 58-летний капитан числится в списке погибших, личности которых были установлены. О судьбе второго пилота Миржана Мулдакулова и трёх проводников сведений пока нет.

Как писал NEWS.ru, выполнявший рейс Алма-Ата — Нур-Султан самолёт Fokker 100 потерял высоту после вылета из аэропорта, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное здание. В жилом доме в этот момент никого не было. На борту самолёта находились 93 пассажира и пять членов экипажа. По последним данным, в результате авиакатастрофы погибли 15 человек.