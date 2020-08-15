Колонна спецтехники из Минска едет к базе на северо-востоке города

https://static.news.ru/photo/4647954c-df2e-11ea-9406-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Колонна спецтехники из центра Минска выдвинулась в сторону района Уручье, где находится её база.

Известно, что в составе колонны присутствуют автозаки, водомёты, а также автобусы ОМОН. Как уточняет ТАСС, автозаки следуют пустыми.

Центральная избирательная комиссия Белоруссии 14 августа огласила окончательные итоги выборов президента. Победителем признан действующий глава государства Александр Лукашенко. За него, по официальным данным, проголосовали 80,1%, в то время как за главную соперницу белорусского лидера Светлану Тихановскую — 10,1%. Остальные кандидаты набрали менее двух процентов голосов. Против всех, как следует из отчёта ЦИК, высказались 4,59% пришедших на избирательные участки белорусов.

Выборы президента состоялись в республике 9 августа. Сразу же после того как были объявлены предварительные итоги, в стране начались волнения. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными. Протесты сопровождались жёсткими задержаниями. Двое пострадавших в результате уличных столкновений скончались. После этого Белоруссия перешла к стадии подчёркнуто мирных «цветочных бунтов» и забастовкам по всей стране. Работу останавливают как крупные бюджетообразующие заводы, так и небольшие предприятия. К стачке присоединяются деятели культуры, искусства, строители, медики и многие другие.

Ранее NEWS.ru писал, что несколько сотен человек собрались на площади Независимости в Минске. Они устроили вечерние гулянья у Дома правительства.

Люди скандируют «Беларусь», многие расстелили пледы перед зданием и сидят на них. Силовиков рядом не видно, однако на подходах к площади сотрудники правоохранительных органов выборочно проверяют документы, пропуская всех.