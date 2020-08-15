Колонна спецтехники из Минска едет к базе на северо-востоке города

Колонна спецтехники из центра Минска выдвинулась в сторону района Уручье, где находится её база.
Известно, что в составе колонны присутствуют автозаки, водомёты, а также автобусы ОМОН. Как
Центральная избирательная комиссия Белоруссии 14 августа огласила окончательные итоги выборов президента. Победителем признан действующий глава государства Александр Лукашенко. За него, по официальным данным, проголосовали 80,1%, в то время как за главную соперницу белорусского лидера Светлану Тихановскую — 10,1%. Остальные кандидаты набрали менее двух процентов голосов. Против всех, как следует из отчёта ЦИК, высказались 4,59% пришедших на избирательные участки белорусов.
Выборы президента состоялись в республике 9 августа. Сразу же после того как были объявлены предварительные итоги, в стране начались волнения. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными. Протесты сопровождались жёсткими задержаниями. Двое пострадавших в результате уличных столкновений скончались. После этого Белоруссия перешла к стадии подчёркнуто мирных «цветочных бунтов» и забастовкам по всей стране. Работу останавливают как крупные бюджетообразующие заводы, так и небольшие предприятия. К стачке присоединяются деятели культуры, искусства, строители, медики и многие другие.
Ранее NEWS.ru писал, что несколько сотен человек собрались на площади Независимости в Минске. Они устроили вечерние гулянья у Дома правительства.
Люди скандируют «Беларусь», многие расстелили пледы перед зданием и сидят на них. Силовиков рядом не видно, однако на подходах к площади сотрудники правоохранительных органов выборочно проверяют документы, пропуская всех.
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