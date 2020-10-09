Колонна БТР направилась в центр Бишкека

https://static.news.ru/photo/1c87f632-0a55-11eb-a6df-fa163e074e61_660.jpg Фото: EPA/ТАСС

Жители киргизской столицы заметили колонну бронетранспортёров, которая, вероятно, направляется в центр Бишкека.

По данным Sputnik Кыргызстан, техника могла выехать из Токмока в 21:30 по местному времени (18:30 мск). В Telegram-канале издания опубликовано видео, на котором несколько БТР едет по дороге.

Как писал NEWS.ru, президент страны Сооронбай Жээнбеков подписал указ о введении режима чрезвычайного положения в Бишкеке с 20:00 (17:00 по московскому времени) 9 октября до 08:00 (05:00 по московскому времени) 21 октября.

Генеральному штабу вооружённых сил поручено ввести на территорию Бишкека воинские формирования с военной техникой для организации блокпостов. Кроме того, в городе будет действовать комендантский час.

После прошедших в Киргизии 4 октября парламентских выборов столицу страны охватили акции протеста. Манифестанты требовали пересмотра итогов голосования. Согласно предварительным результатам, в законодательный орган прошли только проправительственные и центристские партии, а ещё 11 политических объединений не смогли преодолеть пороговый барьер в 7%.

Позднее ЦИК Киргизии признала выборы недействительными. Кроме того, члены комиссии единогласно одобрили предложение о снижении семипроцентного избирательного порога перед повторными выборами в парламент.