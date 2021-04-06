Кочарян идёт на выборы в Россию

Бывший президент Армении Роберт Кочарян дал масштабное интервью Владимиру Познеру, символически открыв таким образом свою предвыборную кампанию. На внеочередных выборах в армянский парламент, назначенных на июнь, он намерен возглавить блок из нескольких оппозиционных партий. Такие амбициозные заявления, казалось бы, должны быть подкреплены серьёзной программой внутриполитических изменений. Только вот ей Кочарян фактически не уделил внимания, обращаясь, по сути, к российской стороне.

Роберт Кочарян pozneronline.ru

Какие именно партии войдут в блок экс-президента, сам он пока не уточнил, однако очевидно, что на фоне снижения рейтингов действующего премьера Пашиняна недостатка в желающих не возникнет. Хотя сам Кочарян не является слишком популярным политиком, объединений по принципу «враг моего врага — мой друг» ещё никто не отменял.

Основным препятствием для участия бывшего президента в выборах до недавнего времени оставалось уголовное дело, в рамках которого он и ряд его соратников обвинены в «свержении конституционного строя» в 2008 году. Однако в конце прошлой недели Конституционный суд Армении признал данную статью противоречащей основному закону государства. В связи с этим адвокаты бывшего президента уже в субботу, 3 апреля, добились снятия с него обвинений.

Сам Кочарян в ходе интервью Владимиру Познеру заявил о том, что сейчас армянская Генеральная прокуратура пытается переквалифицировать дело против него, но, как считает политик, вряд ли это удастся, а, стало быть, на выборы он пойдёт.

Имея возможность изложить своё видение будущего Армении, оказавшейся на пороге правительственного кризиса, Кочарян, однако, ею не воспользовался, а эфирное время употребил на то, чтобы вновь «пройтись» по политике Никола Пашиняна и по состоянию республики в целом.

Тяжёлое поражение в войне, психологический надлом общества, его раздвоенность, я бы даже сказал, раздрай, глубочайшая апатия, проблемы в экономике, проблемы в управлении — вот как бы я охарактеризовал нынешнюю ситуацию в Армении. То есть нет ни одной сферы, о которой можно было бы высказаться положительно, — заявил он.

Хотя Кочарян и признал, что думать о реванше в карабахском конфликте сейчас нельзя, он не преминул подчеркнуть, что не считает заявление от 10 ноября 2020 года, подписанное российской, азербайджанской и армянской сторонами (и фактически установившее перемирие в регионе) справедливым. Вместе с тем сколь-либо конкретных путей для дальнейшего разрешения ситуации он не назвал.

Показательно и то, что Кочарян «запустил» свою предвыборную кампанию именно в России, куда он, по его словам, приехал для участия в заседании Совета директоров российской инвестиционной компании АФК «Система», и за день до приезда в Москву Никола Пашиняна, у которого, в свою очередь, назначена встреча с Владимиром Путиным. На этом фоне и отсутствие в заявлениях экс-президента конкретной избирательной повестки выглядит объяснимым — получается, что слова его были обращены не столько к армянским избирателям, сколько к диаспоре в РФ и, если брать выше, к Кремлю. Однако услышат ли его там — да и надо ли это властям России — вопрос неоднозначный, ведь действующий премьер Армении для Москвы в целом комфортен.

Роберт Кочарян Russian Look/Global Look Press

За прошедшие после заключения перемирия месяцы Пашинян, несмотря на недовольство армянских «ястребов», всё-таки сумел не допустить полномасштабного кризиса в республике. Подписав стоившее ему народного недовольства мирное заявление, он тем не менее показал себя договороспособным политиком. По крайней мере, занимаясь карабахским урегулированием, Москва может апеллировать к подписи Пашиняна под документом, а вот его возможный преемник вполне способен дезавуировать соглашение.

Решение Конституционного суда, позволяющее Кочаряну участвовать в выборах также показательно: армянский премьер неоднократно заявлял о готовности вести страну к изменениям через законные политические процедуры и волеизъявление народа. Допуск конкурентов, у которых к Пашиняну давние претензии, — шаг в данном контексте достаточно здравый и вновь демонстрирующий способность к компромиссам.

С учётом этих факторов Кочарян для Москвы, даже несмотря на сдержанную риторику, выглядит куда менее приемлемым кандидатом, не говоря уже о том, что на непосредственную поддержку определённых армянских политических сил в ходе выборов Кремль не пойдёт. В данной ситуации экс-президенту Армении, видимо, стоило бы всё же больше внимания уделить конкретным планам преобразования страны, вместо плохо завуалированных посланий в российском телеэфире, которые едва ли возымеют желаемый им эффект.