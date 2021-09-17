Климкин заявил, что Украина попала в «мясорубку» из-за СП-2

Экс-глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что страна попала в «геополитическую мясорубку» в энергетической сфере из-за открытия российского газопровода «Северный поток — 2» и решения властей Запада по этому вопросу. Об этом он сообщил в эфире телеканала 1+1.

Мы попали в геополитическую мясорубку. Байден принял решение касательно «Северного потока — 2» не как подачку Германии, она там вообще ни при чём, — отметил Климкин.

При этом он добавил, что Киеву было необходимо вести переговоры с США и Евросоюзом о том, чтобы в случае энергетического кризиса в государстве Украину могли внести в «особую категорию» стран. Климкин подчеркнул, что властям следовало ориентироваться и делать упор на сотрудничество с США, а не с Францией и Германией.

10 сентября глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что строительство трубопровода полностью завершено. Предполагается, что поставки топлива по нему могут начаться с 1 октября. По словам Лаврова, на текущий день решается вопрос получения необходимых разрешений от немецкого регулятора.

Ранее нынешний глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признался, что Запад «слышит» просьбы Киева остановить «Северный поток — 2», но пока не предлагает никаких реальных решений по данному вопросу.