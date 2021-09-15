Власти Украины продолжат «дружески» давить на партнёров из-за СП-2

Украинская сторона продолжит оказывать давление на своих партнёров, требуя гарантий в связи с запуском в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток — 2». В МИД Украины считают, что Западу следует перейти к конкретным действиям по этом вопросу, сообщает ТАСС.

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба заявил, что позиция Киева остаётся неизменной. Западные страны слышат его предложения, однако решений с их стороны пока нет.

Мы будем продолжать давление, дружественное давление на партнёров, — цитирует агентство министра.

Он добавил, что Германии и США уже пора действовать по гарантиям Киеву из-за СП-2 и переходить от слов к конкретным делам.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у Киева уже вошло в привычку постоянно «что-то клянчить» у Запада. В частности, украинские власти просят своих западных партнёров помешать реализации «Северного потока — 2» или же компенсировать им прекращение транзита газа.

Лавров также предположил, что с завершением строительства СП-2 и запуском его в работу нападки на газопровод не прекратятся.