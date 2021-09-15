Лавров заявил, что Украина постоянно что-то «клянчит» у Запада

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у Украины вошло в привычку постоянно «что-то клянчить» у западных стран. В пример он привёл тот факт, что Киев просит остановить российский проект «Северный поток — 2» или получить компенсацию за прекращение транзита газа. Слова главы российского МИДа приводит РИА Новости.

Пустите нас в НАТО, пустите нас в Евросоюз, мы давно готовы, не надо придумывать политических отговорок — вот клянчат и клянчат, — сказал Лавров.

Он напомнил, что Украина просит остановить проект российского газопровода «Северный поток — 2». Также он напомнил, что украинская сторона просит Евросоюз предоставить ей компенсацию, если её требования по транзиту российского газа в Европу по газопроводу «Северный поток — 2» не будут удовлетворены.

Глава МИД РФ призвал Киев иметь достоинство и перестать следовать подобному политическому курсу. Лавров отметил, что украинский народ заслуживает того, чтобы «быть созидателем, а не просителем с постоянно вытянутой рукой».

Ранее Лавров выразил мнение, что попытки нападать на газопровод «Северный поток — 2» продолжатся. Он также заметил, что такая ситуация вряд ли когда-нибудь изменится.

10 сентября глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что строительство трубопровода полностью завершено. Предполагается, что поставки топлива по нему могут начаться с 1 октября. По словам Лаврова, на текущий день решается вопрос получения необходимых разрешений от немецкого регулятора.