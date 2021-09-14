Лавров предупредил о будущих нападках на «Северный поток — 2»

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил мнение, что попытки нападать на газопровод «Северный поток — 2» продолжатся. Он также заметил, что такая ситуация вряд ли когда-нибудь изменится, пишет ТАСС. 10 сентября глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что строительство трубопровода полностью завершено. Предполагается, что поставки топлива по нему могут начаться с 1 октября.

Я не сомневаюсь, что продолжатся попытки на этот газопровод нападать, — рассказал он в разговоре с журналистами.

Глава российского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что со стороны России все работы по строительству газопровода завершены. По его словам, на текущий день решается вопрос получения необходимых разрешений от немецкого регулятора.

Сейчас идёт процесс получения необходимых разрешений от немецкого регулятора. <...> Процесс небыстрый, начало 2022 года обозначается [получение разрешений], — добавил Лавров.

Ранее глава «Нафтогаза» Украины Юрий Витренко сообщил, что работе газопровода «Северный поток — 2» могут помешать США, если введут санкции и тем самым вынудят европейские компании отказаться от покупки российского топлива. Кроме того, обозреватель Америка Эрнандез в статье для Politico заявила, что существует три серьёзных препятствия для запуска российского газопровода «Северный поток — 2». Во-первых, речь идёт о нескольких месяцах технических работ для введения трубопровода в эксплуатацию, которые предстоят «Газпрому».

10 сентября глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что строительство «Северного потока — 2» полностью завершено. Предполагается, что поставки топлива по нему могут начаться с 1 октября. В Кремле отметили, что это будет зависеть от выполнения оставшихся формальностей. В Москве также отметили, что транзит газа через Украину может быть продолжен, но это будет зависеть от многих факторов, в том числе от объёмов поставок европейским потребителям.