Киргизская оппозиция может предложить отставку президента

https://static.news.ru/photo/10f1200c-07c4-11eb-8766-fa163e074e61_660.jpg Сооронбай Жээнбеков Фото: president.kg

Координационный совет оппозиции Киргизии может выступить с предложением о добровольном сложении полномочий главы государства Сооронбая Жээнбекова.

По данным агентства 24.kg, члены КС оппозиции не исключают такого развития событий. В совете считают, что парламент может обсудить импичмент президента во время экстренного заседания во вторник, 6 октября.

В Киргизии 4 октября состоялись парламентские выборы, семипроцентный пороговый барьер на которых прошли четыре партии. Это «Биримдик» («Единство», проправительственная партия) с 24,52% голосов, «Мекеним Кыргызстан» («Родной Кыргызстан», проправительственная партия) с 23,89%, «Кыргызстан» (центристская партия) с 8,73% и «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан», центристская партия) с 7,11%.

5 октября в столице страны начались акции протеста, на которые собрались недовольные итогами голосования граждане. Ближе к вечеру милиция стала разгонять демонстрантов, после чего начались столкновения. Протестующие освободили из СИЗО бывшего президента Киргизии Алмазбека Атабаева и разграбили и подожгли здание парламента.

Как писал NEWS.ru, 6 октября ЦИК Киргизии признала результаты парламентских выборов недействительными.