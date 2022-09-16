Киргизия сообщила о боестолкновениях с Таджикистаном по всей границе Погранслужба Киргизии: боестолкновения между военными идут по всему периметру границы

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Вооруженные столкновения между военнослужащими Киргизии и Таджикистана идут по всему периметру границы двух стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности (ПС ГКНБ) Киргизии. Сложившуюся обстановку там назвали напряженной.

По состоянию на 08.25 (05.25 мск) обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы продолжает оставаться напряженной. Таджикская сторона начала обстрел местностей Кулунду, Максат и Жаны-Жер Лейлекского района Баткенской области. Вооруженные столкновения идут по всему периметру кыргызско-таджикской госграницы, — заявили в пресс-службе.

Там также добавили, что киргизские военнослужащие ведут ответный огонь.

Ранее Государственный комитет национальной безопасности Таджикистана заявил, что военнослужащие заставы «Коктош» Баткенского пограничного отряда Киргизии обстреляли таджикскую заставу «Душанбе» пограничного отряда «Исфара». В заявлении говорится, что это было сделано в нарушение договоренности и с использованием тяжелого оружия.

Перед этим в пресс-центре погранслужбы Госкомитета нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии сообщили, что таджикские военные обстреляли позиции киргизских пограничников сразу в нескольких местах. Инцидент произошел в 06:00 по местному времени 16 сентября (03:00 мск). Таджикская сторона начала обстрел пограничных нарядов ПС ГКНБ Киргизии и позиций киргизской стороны в местностях Эки-Таш, Чыр-Добо, Кум-Мазар и Орто-Боз из стрелкового и группового оружия. Позже начался минометный обстрел на участке ответственности пограничной заставы «Кок-Таш». Также был открыт огонь по киргизской погранзаставе «Самаркандек».