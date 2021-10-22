Киргизия не планирует размещать на своей территории военную базу США

Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что власти не планируют размещать на своей территории военную базу США. По его словам, хватит одной российской базы в Канте, передаёт ТАСС.

У нас есть российская база в Канте (Чуйская область). Нам хватит одной базы. Мы не желаем играть в кошки-мышки с влиятельными странами, размещая у себя две базы, — заявил президент Киргизии на пресс-конференции в Бишкеке.

Ответ прозвучал на вопрос о намерениях киргизских властей открыть американскую базу на территории страны из-за ситуации в Афганистане.

Напомним, американская база размещалась в республике с 2001 по 2014 год. Она находилась на территории Международного аэропорта Манас и предназначалась для поддержки операции «Несокрушимая свобода» в Афганистане. На этом объекте располагались военнослужащие и техника стран — участниц антитеррористической коалиции.

Как сообщалось ранее, российскую авиaционную базу Кант в Киргизии усиливают комплексами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом «Интерфаксу» сообщил заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦBO) генерал-майор Рустам Миннекаeв.