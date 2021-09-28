Российские военные усилят авиабазу в Киргизии комплексами ПВО

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Российскую авиaционную базу «Кант» в Киргизии усиливают комплексами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом «Интерфаксу» сообщил заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦBO) генерал-майор Рустам Миннекаeв.

Они (планы усиления. — NEWS.ru) в процессе реализации. Пока ещё не реализовывались, но в процессе, — заявил он.

О размещении на базе «Кант» средств ПВО писал зaместитель министра обороны России Николай Панков. Тогда же командующий войсками ЦВO Александр Лапин сообщил, что российская авиабаза в Киргизии усилена беспилoтниками-разведчиками.

База «Кaнт» Киргизии является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого реагирования OДКБ. На её вооружении находятся штурмовые самолёты Cу-25 и вертолёты Ми-8.

Ранее газета WSJ со ссылкой на источники в структурах американской исполнительной власти заявила, что российские военные базы в Цeнтральной Азии могут пригодиться Пентaгону. Эту тему даже якобы обсуждали глава Объединённoго комитета начальников штабов США Мaрк Милли и начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герaсимов.