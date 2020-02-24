https://static.news.ru/photo/b7ce0624-571b-11ea-8c75-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины отчиталось о мерах по поддержке лиц, переданных Киеву в рамках обмена пленными с самопровозглашёнными республиками Донбасса и с Россией в декабре 2019 года. Украинские власти планируют купить жильё всем бывшим пленным и выплатить им по 100 тысяч гривен (около 267 тысяч рублей, или $4,1 тысячи).

Ведомство рассказало о проделанной работе и о планах в отношении освобождённых украинцев на официальной странице в Facebook. 100 тысяч гривен должны поступить на банковские счета бывших военнопленных в понедельник, 2 марта. Вопрос с постоянным жильём решается офисом президента Украины.

Пока все освобождённые обеспечены временными квартирами. 64 человека из участников декабрьского обмена прошли диагностику и получили психологическую поддержку в специализированном учреждении. Части бывших пленных потребовалась помощь государства в оформлении документов и в открытии финансовых счетов.

Ранее NEWS.ru приводил заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, согласно которому Киев рассчитывает провести новый обмен пленными до ближайшего «нормандского» саммита, который состоится в апреле.