Кандидат в президенты Белоруссии Черечень: Запад не признает эти выборы

https://static.news.ru/photo/b47ad276-da3e-11ea-81b9-fa163e074e61_660.jpg Сергей Черечень Фото: Сергей Черечень/vk.com

Участник борьбы за главный пост республики Сергей Черечень считает, что западные страны не признают итоги голосования в Белоруссии. Об этом он заявил на избирательном участке.

При этом сам кандидат заверил, что будет просить европейских лидеров и президента США не вводить санкции против страны.

Кандидат в президенты Белоруссии Сергей Черечень заявил, что Запад не признает итоги президентских выборов, но сам он будет просить лидеров стран Европы и США не вводить санкции против страны.

Нет, думаю, что Запад не признает выборы. Но я против введения санкций против нашей страны и наших людей, — приводит его слова ТАСС.

9 августа граждане Белоруссии выбирают президента. В ЦИК республики рассказали, что президентские выборы в стране проходят в штатном режиме, многие из поступивших жалоб уже были разобраны территориальными комиссиями. Глава ЦИК Лидия Ермошина отметила, что все жалобы похожи друг на друга, из-за чего складывается впечатление, что «создали эти жалобы практически одни и те же люди». Кроме того, Ермошина выразила мнение, что писавшим их людям обещана плата за это.

Кандидатами на пост президента зарегистрированы пять человек, включая действующего главу страны Александра Лукашенко. Главным его конкурентом на выборах стала Светлана Тихановская, которая баллотируется вместо своего арестованного мужа — оппозиционера и блогера Сергея Тихановского. В качестве кандидатов также зарегистрированы экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев. Других главных соперников Лукашенко до выборов не допустили. Виктора Бабарико задержали, а Валерий Цепкало эмигрировал.

К этому моменту выборы признаны состоявшимися и по состоянию на 14:00 проголосовали уже 65,19% избирателей. Наибольшая избирательная активность зафиксирована в Гомельской области.

Как писал NEWS.ru, ранее белорусский лидер Александр Лукашенко, который в случае своей победы в борьбе за главный пост в республике пойдёт уже на шестой президентский срок, заявил, что надеется выиграть выборы.