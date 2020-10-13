Канат Исаев избран спикером парламента Киргизии

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Спикером парламента Киргизии избран Канат Исаев. Это произошло во время внеочередного заседания.

Отмечается, что Исаев является лидером парламентской фракции «Кыргызстан». Он был единственным выдвинутым на эту должность кандидатом, сообщает ТАСС.

Прежний спикер Дастанбек Джумабеков подал в отставку на фоне вспыхнувших в республике массовых беспорядков и столкновений между сотрудниками милиции и протестующими. Пост занял представитель партии «Бир Бол» («Единство») Мыктыбек Абдылдаев, однако и он впоследствии объявил об отставке.

Акции протеста охватили Бишкек после прошедших в Киргизии 4 октября парламентских выборов. Митингующие недовольны итогами голосования.

Столкновения в центре Бишкека сторонников различных оппозиционных групп произошли 9 октября. Участники беспорядков использовали камни, палки и пластиковые бутылки. Кроме того, были слышны выстрелы. Было совершено покушение на бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева, а кандидат в вице-премьеры Тилек Токтогазиев получил ранение.

Как писал NEWS.ru, по подозрению в организации беспорядков был задержан экс-глава администрации президента Киргизии Фарид Ниязов.