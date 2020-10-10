Бывшего главу администрации президента задержали в Киргизии

https://static.news.ru/photo/5cd32b8a-0af5-11eb-83c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Берец/ТАСС

В Бишкеке задержан бывший глава администрации президента Киргизии Фарид Ниязов. Его подозревают в организации беспорядков.

По данным Государственного комитета национальной безопасности республики, Ниязов может быть причастен к столкновениям участников протестных акций, которые произошли в столице 9 октября, сообщает ТАСС.

В ведомстве отметили, что в настоящее время проводятся следственные мероприятия по установлению и задержанию других участников беспорядков.

Ниязов возглавлял администрацию бывшего главы республики Алмазбека Атамбаева и некоторое работал в этой должности при нынешнем президенте Сооронбае Жээнбекове. В 2019 году его задерживали по подозрению в организации массовых беспорядков в селе Кой-Таш во время спецоперации по захвату Атамбаева. Некоторое время спустя он был отпущен на свободу.

Как писал ранее NEWS.ru, в ходе столкновений в центре Бишкека сторонники различных оппозиционных групп применяли друг против друга камни, палки и пластиковые бутылки. Кроме того, были слышны выстрелы. Было совершено покушение на Атамбаева, а кандидат в вице-премьеры Тилек Токтогазиев получил ранение.

Акции протеста охватили Бишкек после прошедших в Киргизии 4 октября парламентских выборов. Митингующие недовольны итогами голосования. Согласно предварительным результатам, в законодательный орган прошли только проправительственные и центристские партии, а ещё 11 политических объединений не смогли преодолеть пороговый барьер в 7%.

Центризбирком республики признал выборы недействительными. До 6 ноября будет назначена дата повторного голосования. Кроме того, ЦИК одобрила снижение семипроцентного избирательного порога.