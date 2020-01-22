Президент России Владимир Путин, анонсировавший в ходе своего недавнего послания Федеральному собранию ряд конституционных реформ, намерен теперь усилить роль Государственного совета. До нынешнего момента это был лишь совещательный орган, полномочия которого не прописаны в Основном законе страны. Теперь же его статус будет закреплён в Конституции РФ — с наделением особыми полномочиями. Некоторые наблюдатели считают, что российский Госсовет в новом качестве станет главным руководящим институтом в Союзном государстве, которое уже более 20 лет строят Москва и Минск. Однако действия Кремля могут быть свидетельством и совсем иного тренда.

Государственный совет РФ был учреждён указом Путина ещё в 2000 году. Деятельность органа носит совещательный характер, сколь-нибудь существенных полномочий у него, по сути, нет. Председательствует в нём президент России: очевидно, предлагая наделить совет конституционным статусом, Путин планирует оставить для себя место в политике после ухода с поста главы государства в 2024-м. В понедельник, 20 января, Путин внёс в Госдуму пакет конституционных поправок, часть которых касается именно роли Госсовета. Согласно им, отныне президент будет лично определять состав данного органа, а сами его члены впоследствии будут обозначать основные направления внутренней и внешней политики государства.

Аналитики сходятся в том, что роль нового института не совсем ясна, ведь функционал, анонсированный для Госсовета, уже распределён между соответствующими ведомствами и ветвями власти. С одной стороны, логичной видится версия о том, что Путин намерен остаться во главе этого органа после ухода с поста президента в 2024 году. С другой, наделение Госсовета конституционным статусом некоторые увязывают с процессом интеграции с Белоруссией. Так, в частности, политолог Валерий Соловей считает, что новый орган в Кремле рассматривают в перспективе как руководящий в Союзном государстве. Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов, в свою очередь, в разговоре с NEWS.ru отметил: увязывать напрямую интеграцию Москвы и Минска и усиление роли Госсовета не стоит.

Если искать в данном случае связь, то возможны разные выводы. В частности, можно предположить, что, если бы строились планы по формированию Союзного государства на новом уровне интеграции, то Москва, наоборот, вряд ли бы стала инициировать какие-то институциональные реформы. Скорее всего, в Кремле дождались бы общего политического решения и проводили бы изменения именно с учётом перспективы более глубокой интеграции с Белоруссией. Этот процесс уже запущен и не может быть остановлен. Поэтому, на мой взгляд, нынешние действия российских властей свидетельствуют как раз о том, что планов слияния на уровне госинститутов, которые потребовали бы внесения изменений в Конституцию РФ, на данный момент нет. Кроме того, наблюдая за динамикой двусторонних отношений, мы видим, что в последнее время они значительно осложнились — в первую очередь, по экономическим причинам. Минск, в частности, уже заявил о планах закупки нефти у Норвегии и ряда других государств. А это само по себе свидетельствует: планы по интеграции пока реализуются крайне проблематично. Андрей Кортунов гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД)

Схожей точки зрения придерживается и белорусский политолог, председатель движения «Гражданское согласие» Артём Агафонов. Как подчеркнул он в беседе с NEWS.ru, реформа Конституции в РФ и российско-белорусская интеграция — это разные и слабо связанные друг с другом процессы; и именно формат конституционных преобразований это подтверждает.

Предлагаются поправки именно в Конституцию России — не Союзного государства, не Евразийского Союза или ещё чего-то. Разумеется, перспектива присоединения новых территорий рассматривается, но в отношениях между РФ и РБ сейчас проблем больше, чем когда-либо и говорить о каком-то слиянии преждевременно. Напротив, если бы готовился сценарий с объединением в новое государство и продлением таким образом полномочий Путина, что было одной из самых популярных белорусских конспирологических теорий, то сначала бы было заключено соглашение о союзе. В таких делах телегу впереди лошади не ставят. Что касается интеграции — она продолжится. Сейчас Россия, наконец, отказывается от советской практики щедрой поддержки различных режимов, которые говорили о социалистическом выборе и называли себя друзьями СССР. Как показала история, они часто занимались двурушничеством и легко предавали. Сейчас Беларусь поставлена перед выбором — углублённая интеграция, либо перевод отношений в чисто деловой и прагматический формат, как с другими партнёрами. В Минске думают и нервничают. В Москве знают перспективы белорусской экономики в случае отказа от союза, и ждут. Артём Агафонов белорусский политолог и председатель движения «Гражданское согласие» белорусский политолог и председатель движения «Гражданское согласие»

Новый статус Госсовет скорее важен для самой внутренней политики России, считает белорусский политолог Павел Усов, — например, в вопросе наделения полномочиями президента.

Возможно, Госсовет будет чем-то вроде политбюро, т. е. надинституциональным органом. Конечно, это может повлиять на структуру интеграционных процессов. Во-первых, существует такой орган как Госсовет Союзного государства. Вероятно, создание двух похожих структур — неслучайный процесс, и в будущем они могут объединиться. Во-вторых, в процессе интеграции Лукашенко могут предложить место в Госсовете. Однако для реализации этих планов необходимо окончательно сломить сопротивление президента РБ. Изменения во властной структуре не повлияют на стремление Москвы интегрировать Беларусь. Павел Усов белорусский политолог белорусский политолог

Что касается внутриполитических процессов в РБ, то структура авторитарного, единоличного правления в стране сформировалась давно, замечает Усов: сейчас стоит вопрос создания механизма передачи и сохранения власти внутри семьи президента. В свою очередь, стремление Владимира Путина остаться у руля даст Лукашенко дополнительный импульс в легитимации собственного правления — «якобы Россия пошла по пути Беларуси». Также узаконивание долгосрочного правления президента РФ укрепит позитивный образ его белорусского коллеги на Западе, заключает эксперт.