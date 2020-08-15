Избитый белорусскими силовиками ребёнок впал в кому

https://static.news.ru/photo/ad91505c-df02-11ea-b297-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительница Минска Татьяна Николаевна рассказала, что её 16-летний сын Тимур впал в кому после избиения сотрудниками ОМОНа. Подросток пошёл к другу, так как они собрались поехать на дачу на рыбалку.

Мальчик ушёл из дома 12 августа и пропал. Родные не могли найти его, пока 13 августа им не позвонили из школы. Маме рассказали, что её сына доставили на скорой из Партизанского РОВД в 3-ю городскую больницу. Врачи ввели его в медикаментозную кому. Сейчас он уже в сознании, однако остаётся в отделении реанимации, передаёт Tut.by.

С Тимуром мы вчера успели поговорить, при слове «милиция» у него начинается паническая атака, ему палкой выкалывали глаза, — поделилась Татьяна Николаевна.

Врачам понадобилось шесть строчек чтобы поставить диагноз подростку. У него зафиксировали черепно-мозговую травму лёгкой степени, сотрясение мозга, открытой передом скуло-орбитального комплекса без смещения справа, гемосинусит правой верхнечелюстной пазухи, судорожный синдром, параорбитальная гематома справа, множественные ушибы мягких тканей и конечностей, травматические эрозии роговицы обоих глаз.

Брат молодого человека Артём рассказал, что Тимура задержали на диспетчерской станции «Запад-3» у станции метро «Каменная горка». Силовики избивали его во время задержания и в автозаке. По пути транспортное средство делало несколько остановок, во время которых задержанных тоже били.

Он рассказывает, что его били электрошокером по пяткам, говорили «ты сейчас будешь петь гимн ОМОНа», он отказывался, после этого его голову запрокинули, его держали, в рот засунули палку и забивали её. Тимур говорит, что ему еще повезло: мужику, который был рядом, палку в прямую кишку засунули, а 14-летнего парня били по паху, — поделился Артём.

После всех этих действий силовики угрожали бросить парня в подвал, но пришёл некий мужчина, сказал, что это будет на их совести. Он начал откачивать подростка, после чего вызвали врачей скорой помощи.

Парень воспитывается в многодетной семье: у него восемь братьев и сестёр. Его родственники планируют обратиться в Следственный комитет и прокуратуру, так как хотят, чтобы виновных привлекли к ответственности.

В Белоруссии в течение нескольких дней проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко.

По данным Центризбиркома, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую —10,1%. Люди уверены, что эти результаты были сфальсифицированы.

Протесты сопровождаются жёсткими задержаниями.

Во время предыдущих акций силовики применяли водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. С обеих сторон есть большое количество пострадавших, как минимум один человек погиб.

Как писал NEWS.ru, 15 августа люди снова вышли на площадь Независимости в центре белорусской столицы. Силовиков на улицах города пока не видно