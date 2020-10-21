Из захваченного банка в Грузии отпущены пожилые заложники

https://static.news.ru/photo/78154c08-139b-11eb-8c20-fa163e074e61_660.jpg Фото: MIA of Georgia/twitter.com

В грузинском городе Зугдиди двое вооружённых мужчин продолжают удерживать заложников в отделении Банка Грузии. Как сообщают местные СМИ, некоторые из них были отпущены — это пожилые люди.

Отмечается, что, по-видимому, злоумышленникам оказалось сложно контролировать всех находившихся в здании банка. Ещё несколько человек сумели сбежать через крышу и спуститься по пожарной лестнице. Тем не менее ситуация остаётся серьёзной, полицейские оцепили банк и проводят спецоперацию.

По имеющейся информации, захватчики вооружены автоматами и гранатами. Их требования пока неизвестны, передаёт RT.

NEWS.ru сообщал, что в заложниках оказались как сотрудники, так и посетители банка. Несмотря на критическое положение, один из банковских служащих сумел подать сигнал тревоги.