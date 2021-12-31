«Интерфакс-Запад» прекращает работу в Белоруссии с 1 января

Агентство «Интерфакс-Запад», расположенное в Белоруссии и учредителем которого является российская компания «Интерфакс», уведомило о прекращении своей деятельности в соответствии с поправками, внесёнными в мае 2021 года в белорусское законодательство. Агентство с 1 января 2022 года прекращает свою работу, поскольку его единственным владельцем является зарубежная фирма. Соответствующее заявление опубликовано на сайте агентства.

В связи с изменениями, внесенными в Закон о средствах массовой информации Республики Беларусь в мае 2021 года, информационное агентство «Интерфакс-Запад», единственным учредителем и владельцем которого является российское АО «Интерфакс», не имеет возможности продолжать осуществление своей деятельности в качестве СМИ, — уведомило издание своих читателей 31 декабря.

Компания работала на белорусском медиарынке с 1994 года, однако в соответствии с изменениями в белорусском законодательстве иностранное юридическое лицо более не может выступать в качестве учредителя СМИ. Исключений не было сделано и для российских агентств, несмотря тесное сотрудничество двух стран, ценимое президентом Александром Лукашенко.

Ранее сообщалось, что согласно поправкам в этот же закон, белорусские пользователи интернет-ресурсов должны будут проходить обязательную идентификацию по номеру мобильного телефона.