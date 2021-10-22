В Узбекистане начались президентские выборы

В 08:00 по местному времени (06:00 мск) в Узбекистане открылись 9925 избирательных участков, где граждане страны смогут проголосовать за будущего лидера страны. Более тысячи международных наблюдателей от стран-членов СНГ, ШОС, ОБСЕ и ЮНЕСКО будут следить за соблюдением законности плебисцита, сообщает ТАСС.

Свои голоса в поддержку кандидатов на пост президента смогут отдать и те узбекистанцы, которые проживают за пределами государства. Для них более 100 избирательных участков будут работать в диппредставительствах страны по всему миру.

Согласно Конституции Узбекистана, выдвигать кандидатов в президенты имеют право только политические партии. На сегодняшний день их в республике пять. От Народно-демократической партии Узбекистана выдвинута заместитель председателя политсовета Максуда Ворисова. Социал-демократическая партия «Адолат» («Справедливость») предложила кандидатуру своего лидера Бахрома Абдухалимова. Демократов из «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение») представляет Алишер Кодиров, а Экологическую партию — Нарзулло Обломурадов.

Влиятельнейшая Либерально-демократическая партия Узбекистана выдвинула в президенты ныне действующего главу государства Шавката Мирзиёева. На прошлых президентских выборах, которые прошли в государстве в 2016 году, он одержал уверенную победу.

Согласно данным местного Центризбиркома, в Едином электронном списке избирателей числится около 19,9 млн человек. Порог явки в стране составляет 33%. 400 тысяч жителей Узбекистана уже приняли участие в досрочном голосовании, которое проходило в период с 14 по 20 октября.

Выборы проводятся с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм в связи с пандемией коронавируса, для голосующих предусмотрены медицинские маски и иные средства защиты. Также на участках дежурят медицинские работники, всего их более 21 тысячи.

Предварительные итоги ЦИК подведёт утром 25 октября, а окончательные — 31 октября. Новый лидер государства приступит к исполнению своих обязанностей не позднее двух месяцев со дня голосования.

Ранее NEWS.ru писал, что российские и узбекские уполномоченные ведомства подписали документы, которые упрощают процедуру организованного выезда трудовых мигрантов из Узбекистана в РФ. При узбекских миграционных центрах будут открыты офисы, имеющие полномочия оформлять разрешения на работу в РФ. На сегодняшний день в России на заработках находятся около 1,5 млн граждан Узбекистана. При этом население республики составляет 34,2 млн человек.